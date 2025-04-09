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Nöbet geçirince park halindeki araçlara böyle çarptı

Nöbet geçirince park halindeki araçlara böyle çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 00:49
Kaza, Sadi Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Alp idaresindeki 42 AAJ 495 plakalı kamyonet, sürücüsünün epilepsi atağı geçirmesi sonrası park halindeki 42 ZK 590 plakalı kamyonet ile park halindeki 42 FIG 23 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Mustafa Alp yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Nöbet geçirince park halindeki araçlara böyle çarptı
Nöbet geçirince park halindeki araçlara böyle çarptı
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