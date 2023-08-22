Nizamettin Korucu tam bir kitap sevdalısı! Sahaflık hikayesi nasıl başladı?

Erzurum'da yaşayan 59 yaşındaki Nizamettin Korucu tam bir kitap sevdalısı. O bir sahaf. 9 yaşından bu yana kitap okuyor. İşte heybesinde bir çok anı biriktiren Sahaf Nizamettin Korucu'nun hikayesi...

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