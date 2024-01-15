Nişan töreni kana bulandı! Saplantılı aşık dehşeti: Önce öldürdü ardından intihar etti

İstanbul Sultanbeyli'de korkunç bir olay yaşandı. Ahmet Taşan isimli şahıs, iddiaya göre arkadaşlık teklifini reddeden Kader İrgören'i kuzeninin nişanının yapıldığı salonda başından vurarak öldürdü. Şahıs ardından kendi kafasına da sıkarak intihar etti.

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