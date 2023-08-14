Nişan töreni değil! Sosyal medyada “Tez savunması töreni” çılgınlığı

Özel kıyafetler, renkli balonlar, yemekler, magnetler, şekerler... Bu hazırlık bir nişan töreni ya da doğum günü için değil. Bir üniversitedeki tez savunması için. Bazı öğrenciler, tez savunmaları için adeta 'nişan töreni' gibi hazırlık yapıyorlar.

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