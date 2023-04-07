Nisan ayında gelen kar! Yollar beyaza büründü

Nisan ayında etkili olan soğuk hava ve sağanak, birçok ilde kara dönüştü. Antalya-Konya karayolu beyaza büründü. Kar, Uşak kent merkezi ve yüksek kesimlerde de etkili oldu.

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