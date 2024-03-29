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Nisan ayına haziran sıcağıyla gireceğiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 10:54
Türkiye sıcak hava dalgasının etkisinde. Sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Nisan ayına haziran sıcağıyla gireceğiz
Nisan ayına haziran sıcağıyla gireceğiz
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