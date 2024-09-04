04 Eylül 2024, Çarşamba
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Nijeryalı çete Türk kadınlarını tuzağa düşürdü! Sahte profil açarak kandırdılar
İtalya'da yaşayan göz doktoru Giuseppe Sebastio'nun Instagram hesabından fotoğraflarını ele geçirerek sahte profiller oluşturan Nijeryalı bir çete Türk kadınlarını tuzağına düşürdü. Konuyla ilgili konuşan doktor, "Kadınları aşık ederek para istiyorlar. Kadınlar benim fotoğraflarıma inanıp para göndermesinler." dedi.