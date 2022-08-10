Nihat Doğan’ın düğününde skandal görüntüler! Türkücü Nihat Doğan İranlı hayranı Arzu ile sessiz sedasız evlendi!

Türkücü Nihat Doğan'ın ani evliliği magazin dünyasına bomba gibi düştü. Hamile olduğu öne sürülen İranlı hayranı ile "iyi günde, kötü günde evet" diyen Nihat Doğan'ın düğününde çekildiği belirtilen görüntüler oldukça tepki topladı. İşte Nihat Doğan'ın olaylı düğününden kareler...