01 Mayıs 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Niğde'yi sağanak vurdu: Araçlar su altında kaldı
Niğde'de etkisi yoğun bir şekilde hissedile sağanak yağış hayatı olumsuz olarak etkiledi. Sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı, araçlar su altında kaldı.