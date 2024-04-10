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Niğde’de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

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Giriş: 10.04.2024 19:07
Niğde-Kayseri yolunda etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi. Kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Niğde’de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Niğde’de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
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