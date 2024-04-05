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Niğde'de yol verme kavgası! Otobüs şoförü pompalı tüfekle vuruldu

İHA
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Giriş: 05.04.2024 21:52
Niğde’de otobüs şoförü ile otomobil sürücüsünün arasında iddiaya göre yol verme meselesinden çıkan tartışma kanlı bitti. Halk otobüsü şoförü tüfekle bacağından vuruldu.
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