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Niğde'de sağanak ve dolu sonrası yollar göle döndü

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Giriş: 10.04.2024 19:47
Niğde'de şehir genelinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, araçlar güçlükle ilerledi.
Niğde’de sağanak ve dolu sonrası yollar göle döndü
Niğde'de sağanak ve dolu sonrası yollar göle döndü
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