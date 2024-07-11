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Niğde'de metrekareye 45,5 kilogram yağmur yağdı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 15:24
Niğde merkez ve ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrası yapılan araştırmalarda, metrekareye 45,5 kilogram yağmur yağdığı bildirildi.
Niğde’de metrekareye 45,5 kilogram yağmur yağdı
Niğde'de metrekareye 45,5 kilogram yağmur yağdı
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