30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Niğde'de kuyuya düşen eşek kurtarıldı

Niğde'de kuyuya düşen eşek kurtarıldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2024 15:54
Niğde’de defineciler tarafından açık bırakıldığı düşünülen kuyuya düşen eşek vatandaşların sayesinde kurtarıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuyuya düşen eşek kurtarıldı
Kuyuya düşen eşek kurtarıldı
Kadını uzun namlulu silahla vurdu
Kadını uzun namlulu silahla vurdu
Kiraladıkları evi çöp eve çevirdiler!
Kiraladıkları evi çöp eve çevirdiler!
İstanbul’da iskele çöktü!
İstanbul’da iskele çöktü!
Dolandırıcıların Microsoft oyunu!
Dolandırıcıların Microsoft oyunu!
2 ilde orman yangını! Ekipler alarma geçti
2 ilde orman yangını! Ekipler alarma geçti
Yaşlı kadın yeni evine kavuştu!
Yaşlı kadın yeni evine kavuştu!
Tescilli Mardin üzümü hasadı başladı
Tescilli Mardin üzümü hasadı başladı
Medeniyetler beşiği: Ani Harabeleri
Medeniyetler beşiği: Ani Harabeleri
Sahipsiz köpek düzenlemesi yasalaştı
Sahipsiz köpek düzenlemesi yasalaştı
Öldüren teslimat
Öldüren teslimat
Fare yangına neden oldu
Fare yangına neden oldu
Daha Fazla Video Göster