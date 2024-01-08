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Niğde'de korku dolu anlar: Yere düşen paket patladı!

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Giriş: 08.01.2024 16:50
Niğde’de bir kargo şirketi şubesinde, içerisinde zirai ilaç olduğu belirtilen paket yere düşerek patladı. Patlamayla ortaya çıkan sıvıdan, 4 kargo çalışanı zehirlendi. Kargo çalışanları, hastanede tedavi altına alındı.
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