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Niğde'de kontrolden çıkan otomobil üst geçitten düştü: 1 yaralı

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Giriş: 06.04.2024 22:31
Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçitten aşağı düştü. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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