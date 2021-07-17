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Niğde’de kaçak göçmenleri otoyolda bıraktılar! 74 kişi yakalandılar

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Giriş: 17.07.2021 14:31
Güneyden kuzeye en önemli geçiş yollarına sahip olan Niğde'de zaman zaman kaçak göçmenlerin yakalanması dikkat çekiyor. Kaçak göçmenlerin Yıldıztepe Beldesi, Hasaköy, Pınarcık ve civar bulunan yerleşim bölgelerinde oldukları tespit edildi. Yaklaşık 150 civarında oldukları tahmin edilen kaçak göçmenler; Niğde'nin yol güzergahında bulunan yerleşim bölgelerine gelince vatandaş ihbarları arttı. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çalışması sonucunda yaklaşık 74 kaçak göçmen yakalandı.
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