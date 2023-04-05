Niğde'de bir garip olay! "Arsa benim" dedi kum döktürüp yolu kapattı

Niğde'de bir vatandaş, tapulu arazisinden yol geçtiğini iddia ederek yolu ulaşıma kapattı. İki şeritli yola kum döktüren şahıs, "Burayı parsellettireceğim, bina dikeceğim, dükkan yaptıracağım. Arazi benim, daha karar vermedim." dedi.