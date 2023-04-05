05 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Niğde'de bir garip olay! "Arsa benim" dedi kum döktürüp yolu kapattı

Niğde'de bir garip olay! "Arsa benim" dedi kum döktürüp yolu kapattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2023 09:24
Niğde'de bir vatandaş, tapulu arazisinden yol geçtiğini iddia ederek yolu ulaşıma kapattı. İki şeritli yola kum döktüren şahıs, "Burayı parsellettireceğim, bina dikeceğim, dükkan yaptıracağım. Arazi benim, daha karar vermedim." dedi.
11 TL evinden etti!
11 TL evinden etti!
Niğde’de bir garip olay!
Niğde'de bir garip olay!
Konya’da sokak ortasında cinayet
Konya'da sokak ortasında cinayet
Sivrisinek kabusu! İSKİ çözüm bulamadı
Sivrisinek kabusu! İSKİ çözüm bulamadı
Deklanşöre basarken bir kez daha düşünün!
Deklanşöre basarken bir kez daha düşünün!
14 Mayıs seçiminde merak edilenler
14 Mayıs seçiminde merak edilenler
Bağcılar’da cinayet anı kamerada
Bağcılar'da cinayet anı kamerada
Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı
Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı
Lisans ve lisansüstü bursları artırıldı
Lisans ve lisansüstü bursları artırıldı
Şaban Arslan’a veda
Şaban Arslan’a veda
Olası İstanbul depremi için korkutan açıklama
Olası İstanbul depremi için korkutan açıklama
Modern teknolojiyle donatılan dev hastane
Modern teknolojiyle donatılan dev hastane
Daha Fazla Video Göster