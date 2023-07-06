Niğde’de 15 yaşındaki çocukla evlenmek isteyen damat adayı tutuklandı!

Niğde'de 15 yaşındaki kız çocuğunun zorla evlendirileceği paylaşımı üzerine devlet harekete geçmiş, kız çocuğu devlet korumasına alınmıştı. Olay ilgili soruşturmada 21 yaşındaki damat adayı tutuklandı. Gözaltına alınan anne ve babalar ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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