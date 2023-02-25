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Niğde ve Konya depreminde korkutan görüntü

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Giriş: 25.02.2023 20:59
Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3, Konya'nın Ereğli ilçesinde ise 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde Aksaray'da yollar ve arazilerde yarılmalar oluştu.
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