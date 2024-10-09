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Niğde tarihiyle kendine hayran bırakıyor

Niğde tarihiyle kendine hayran bırakıyor

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 16:12
Niğde kadim gelenek görenekleri, tarihi yapısı ve kültürüyle geleceğe ışık tutuyor. İşte A Haber ekibinden Murat Onur ve Halil İbrahim Yel'in izlenimleri…
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