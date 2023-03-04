04 Mart 2023, Cumartesi
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Neye uğradıklarını şaşırdılar! Biri photoshopla fotoğraftan kaldırdı diğeri verdi veriştirdi! Fondaş medya Akşener'e böyle saldırdı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyondan kalkmasıyla fondaş medya da hüsrana uğradı. Sözcü Gazetesi Akşener'e manşetten saldırırken Karar Gazetesi de İYİ Parti Genel Başkanı'nı photoshopla fotoğraftan sildi.