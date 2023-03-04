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Neye uğradıklarını şaşırdılar! Biri photoshopla fotoğraftan kaldırdı diğeri verdi veriştirdi! Fondaş medya Akşener'e böyle saldırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2023 13:34
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyondan kalkmasıyla fondaş medya da hüsrana uğradı. Sözcü Gazetesi Akşener'e manşetten saldırırken Karar Gazetesi de İYİ Parti Genel Başkanı'nı photoshopla fotoğraftan sildi.
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