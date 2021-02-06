Ney için uygun kamışlar Hatay’da yetiştiriliyor

Çocukluğunda görmüş olduğu bir kaval ile hayatı değişen İzzet Özkan kaval çalmasını öğrendikten sonra 30 yılı aşkın bir süredir yapmış olduğu neyleri satarak geçimini sağlıyor. Herhangi bir eğitim almadığını aileden gelen müzisyenlik kulağı ile üflediği neyden melodileri çıkartan İzzet Özkan bütün ailenin de ney üflemesini öğrenmesine vesile oldu. Hikayenin devamını İzzet Özkan anlattı. İşte detaylar…