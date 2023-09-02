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Nevşehir’in 7 asırlık ardıç ağacı! Yıllara meydan okuyor

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 17:07
Nevşehir'deki ardıç ağacı yıllara meydan okuyor.  700 yaşındaki ardıç, heybetiyle de dikkat çekiyor. 15 metre yüksekliğindeki ağaç görenleri kendine hayran bırakıyor.
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