Nevşehir’de ‘selam almadın’ kavgası: 2 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı

25 Eylül 2025, Perşembe

Giriş: 25.09.2025 15:10
Nevşehir'de yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Yabancı uyruklu saldırgan da sahte kimlikle yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.
