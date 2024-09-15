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Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil bariyer demirlerine çıktı

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil bariyer demirlerine çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 11:22
Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje, sonrada bariyer demirlerine çıkarak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
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