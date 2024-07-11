Nevşehir’de feci kaza! Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Feci kaza Nevşehir’de yaşandı. Traktör ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası traktör sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.