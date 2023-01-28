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Nevşehir'de devrilen işçi servisindeki 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

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Giriş: 28.01.2023 09:28
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinden Kavak beldesindeki patates deposuna işçi taşıyan H.A. idaresindeki 50 AR 695 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan Acıgöl-Nevşehir kara yolunda karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
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