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Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı

İHA
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Giriş: 09.07.2024 10:26
İstanbul merkezli 25 ilde kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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