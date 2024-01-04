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Nesli tükenmekte! Sokakta gezerken görüntülendi

İHA
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Giriş: 04.01.2024 16:22
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, Bolu'da sokak arasında gezerken vatandaş kamerasıyla görüntülendi. Vaşak, özellikle çöp bidonlarının bulunduğu yerlerde yiyecek aradı.
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