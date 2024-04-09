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Nesli tükenmekte! Sinop’ta görüntülendi

İHA
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Giriş: 09.04.2024 13:57
Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru Sinop'ta cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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