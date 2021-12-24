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Nesli tükenmekte! Samanlıktaki iğnenin keşfi gibi…Yıllar sonra ilk kez görüldü

DHA
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Giriş: 24.12.2021 14:11
Son dakika dünya haberleri… Sualtı yaşamında heyecan verici bir keşfe imza atıldı. Nesli tükenmekte olan canlı 22 yıl sonra ilk kez görüldü. O anlar sualtı kamerasıyla anbean kaydedildi. İşte o görüntüler...
Samanlıktaki iğnenin keşfi gibi! İlk kez... SAMANLIKTAKİ İĞNENİN KEŞFİ GİBİ! İLK KEZ...
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Samanlıktaki iğnenin keşfi gibi! İlk kez...
Samanlıktaki iğnenin keşfi gibi! İlk kez...
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