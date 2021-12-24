Nesli tükenmekte! Samanlıktaki iğnenin keşfi gibi…Yıllar sonra ilk kez görüldü

Son dakika dünya haberleri… Sualtı yaşamında heyecan verici bir keşfe imza atıldı. Nesli tükenmekte olan canlı 22 yıl sonra ilk kez görüldü. O anlar sualtı kamerasıyla anbean kaydedildi. İşte o görüntüler...

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