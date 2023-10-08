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Nesli tükenmekte! Nadir görülen kızıl geyik Bursa'da böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 08.10.2023 09:18
Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan doğa fotoğrafçısı nadir görülen ve nesli tükenmekte olan kızıl geyiği görüntüledi.
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