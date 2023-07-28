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Nesli tükenme tehlikesinde! Eskişehir Sivrihisar’da görüntülendi

İHA
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Giriş: 28.07.2023 09:23
Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında bulunan Arap tavşanı, Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde yakından görüntülendi.
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