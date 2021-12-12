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Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Tokat'ta yol ortasında görüntülendi! Korno çalınca...

DHA
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Giriş: 12.12.2021 11:51
Güncelleme:12.12.2021 11:51
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir vaşak kara yolunda görüntülendi. Niksar'dan Tokat istikametine otomobiliyle gitmekte olan bir vatandaş tarafından yola uzanmış halde, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücünün korna çalmasına rağmen hareket etmeyen vaşak, bir süre sonra yerinden kalktı ve ormanda gözden kayboldu.
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