Nesli tükenme tehlikesi altında! O ilimizde görüntülendi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan porsuk, dağlık alanda görüntülendi. İşte o görüntüler...

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