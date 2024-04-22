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Nesli tükenme tehlikesi altında! "Anadolu vaşağı" Antalya'da görüntülendi

AA
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Giriş: 22.04.2024 12:28
Türkiye'nin güneyindeki ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesi altında olan "Anadolu vaşağı" görüntülendi.
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