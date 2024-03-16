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Nesilleri tehlike altında, kendileri şehirde

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Giriş: 16.03.2024 11:18
Nesillerinin azalması nedeni ile koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde tarihi Harput Mahallesi’nde görüntülendi.
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