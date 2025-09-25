25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Neşet Ertaş'ın vefatının yıl dönümü! Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş anısına...
Neşet Ertaş’ın vefatının yıl dönümü! Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş anısına...

Neşet Ertaş'ın vefatının yıl dönümü! Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş anısına...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 09:33
25 Eylül 2012 tarihinde aramızdan ayrılan bozkırın tezenesi büyük ozanımız Neşet Ertaş, mütevazı yaşam biçimiyle türkülerinin insana ve hayata dokunuşuyla bozlak kültürünün en büyük temsilcisi olmuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Neşet Ertaş’ın vefatının yıl dönümü! Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş anısına...
Sertaç Taşdelen’e 7 yıl hapis cezası talebi
Sertaç Taşdelen’e 7 yıl hapis cezası talebi
Ardahan’da gün doğumu mest etti
Ardahan’da gün doğumu mest etti
Baraj suları çekildi tabiat yeniden yeşerdi
Baraj suları çekildi tabiat yeniden yeşerdi
Baba ve 2 kızı ihmal kurbanı oldu
Baba ve 2 kızı ihmal kurbanı oldu
Trump’tan Erdoğan’a Blair House jesti
Trump'tan Erdoğan'a Blair House jesti
Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş anısına...
Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş anısına...
İşte kayıp yüzücünün yeni görüntüsü!
İşte kayıp yüzücünün yeni görüntüsü!
1 milyar lira değernde 12 bin 865 kök kenevir ele geçirildi
1 milyar lira değernde 12 bin 865 kök kenevir ele geçirildi
İzmir’de sokaklar çöplüğe döndü
İzmir'de sokaklar çöplüğe döndü
Canlı yayında dehşet saçmıştı
Canlı yayında dehşet saçmıştı
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Yolda karşısına çıkan tilkiyi çerezle besledi
Yolda karşısına çıkan tilkiyi çerezle besledi
Daha Fazla Video Göster