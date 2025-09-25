25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Neşet Ertaş'ın anısına! Dağ gibi bir ozanın öyküsü...
Neşet Ertaş’ın anısına! Dağ gibi bir ozanın öyküsü...

Neşet Ertaş'ın anısına! Dağ gibi bir ozanın öyküsü...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 10:23
Bugün 25 Eylül, Neşet Ertaş'ın vefatının 13.yılı. Bozkır'ın Tezenesi'ydi o. Elinde sazıyla türküleri, bozlaklarıyla Türk halkının aşkını hasretini dillendirdi hep büyük usta Neşet Ertaş. İşte büyük ustanın hikayesi…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Neşet Ertaş’ın anısına! Dağ gibi bir ozanın öyküsü...
Denizcilikte Türkiye artık ilk 10’da
"Denizcilikte Türkiye artık ilk 10'da"
Tüm aile yedikleri yemekten zehirlendi
Tüm aile yedikleri yemekten zehirlendi
Spor otomobili böyle pert etti
Spor otomobili böyle pert etti
Hayali ev ve arsa satışı yapan çete çökertildi
Hayali ev ve arsa satışı yapan çete çökertildi
Taha Görkem Deniz cinayetinde iki kişi tutuklandı
Taha Görkem Deniz cinayetinde iki kişi tutuklandı
Ünlü baklavacıda gıda boyası!
Ünlü baklavacıda gıda boyası!
Denizde yüzen yaban domuzu görüntülendi
Denizde yüzen yaban domuzu görüntülendi
Kayın biraderini yaralayan kadın yakalandı
Kayın biraderini yaralayan kadın yakalandı
Sivas’ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
Sivas'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada
İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada
Dağ gibi bir ozanın öyküsü...
Dağ gibi bir ozanın öyküsü...
Sertaç Taşdelen’e 7 yıl hapis cezası talebi
Sertaç Taşdelen’e 7 yıl hapis cezası talebi
Daha Fazla Video Göster