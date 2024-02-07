Nerelerde çığ tehlikesi var? Nerelerde kar yağışı bekleniyor? 12 ile "sarı" ve "turuncu" alarm

Meteorolojiden 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı var. Peki nerelerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN