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Nerelerde çığ tehlikesi var? Nerelerde kar yağışı bekleniyor? 12 ile "sarı" ve "turuncu" alarm

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 11:20
Meteorolojiden 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı var. Peki nerelerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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