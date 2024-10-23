Nemrut Krater Gölü Kuyruklu Yıldızla buluştu

Bitlis'te bulunan Nemrut Krater Gölü'nde, parlaklığı ile öne çıkan kuyruklu yıldızlardan biri olan Atlas Kuyruklu Yıldızı görüntülendi. Gök cismi astronomi tutkunlarına görsel şölen yaşattı.

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