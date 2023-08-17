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Nemli ve bunaltıcı hava psikolojiyi bozuyor! Hava durumuna göre panik atak ve mod düşüklüğü

A Haber
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Giriş: 17.08.2023 08:35
Sıcak hava ve yüksek nem, bıkkınlık, öfkelenme gibi bir çok sıkıntıya yol açıyor. Psikolojiyi olumsuz etkileyen havalar için yapılması gerekenleri uzmanına sorduk. İşte yanıtlar...
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Nemli ve bunaltıcı hava psikolojiyi bozuyor
Nemli ve bunaltıcı hava psikolojiyi bozuyor
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