Nejat Uygur vefatının 6. yılında anılıyor

2013 yılında hayatını kaybeden tiyatronun duayen ismi Nejat Uygur, aramızdan ayrılışının 6. yılında sevenleri tarafından anılıyor. Cibali Karakolu, Kaynanatör, Hanedan gibi pek çok önemli tiyaro yapıtı ile hafızalarda yer edinen usta tiyatrocu milyonlarca kişinin gönlünde taht kurdu.