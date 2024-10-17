17 Ekim 2024, Perşembe
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Nehir kenarında ceset bulundu: Kesikler ve yanıklar tespit edildi
Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nden geçen Tunca Nehri'nin kenarında ceset bulundu. Cesedi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan detaylı incelemede, cesette kesi izleri ve yanıklar belirlendi. Cesedin bulunduğu alanda yakılan ateşin çevresinde ve cesette Polis Olay Yeri İnceleme Timi tarafından detaylı inceleme yapıldı. Otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi ve cinayet şüphelisinin tespit edilmesi için geniş çaplı araştırma başlatıldı.