Nefessiz kalan martının imdadına gençler yetişti! Soluk borusu açılınca rahat nefes aldı

İstanbul Sultangazi'de hem çok ilginç hem de yürek ısıtan bir olay yaşandı. Yediği yemek nedeniyle soluk borusu tıkanan martı nefessiz kaldı ve bir marketin önüne düştü. İşte sonrasında yaşananlar…

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