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Nefessiz kalan martının imdadına gençler yetişti! Soluk borusu açılınca rahat nefes aldı

Nefessiz kalan martının imdadına gençler yetişti! Soluk borusu açılınca rahat nefes aldı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.08.2024 15:23
İstanbul Sultangazi'de hem çok ilginç hem de yürek ısıtan bir olay yaşandı. Yediği yemek nedeniyle soluk borusu tıkanan martı nefessiz kaldı ve bir marketin önüne düştü. İşte sonrasında yaşananlar…
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