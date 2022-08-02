02 Ağustos 2022, Salı
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Nefes kesen operasyon! Uyuşturucu tacirleri böyle yakalandı
İstanbul Silivri’de "Uyuşturucu Hap Sentez Merkezi" olarak kullanılan lüks bir Çiftlik Evi’nde 30 kilo 158 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Nefes kesen operasyon polis kameralarına yansıdı.