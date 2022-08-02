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Nefes kesen operasyon! Uyuşturucu tacirleri böyle yakalandı

İHA
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Giriş: 02.08.2022 17:10
İstanbul Silivri’de "Uyuşturucu Hap Sentez Merkezi" olarak kullanılan lüks bir Çiftlik Evi’nde 30 kilo 158 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Nefes kesen operasyon polis kameralarına yansıdı.
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