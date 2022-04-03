03 Nisan 2022, Pazar
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Nefes kesen köpek balığı avı kamerada
Son dakika haberi… Fenomen balıkçı İlker Reis, Saroz açıklarında balıkçı 3 arkadaşıyla birlikte balık avına çıktı. O anları anbean kaydeden grup oltaya takılan dev balığı görünce şaşkına döndü. Bakın nefes kesen anlarda neler yaşandı…