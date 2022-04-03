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Nefes kesen köpek balığı avı kamerada

İHA
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Giriş: 03.04.2022 11:25
Son dakika haberi… Fenomen balıkçı İlker Reis, Saroz açıklarında balıkçı 3 arkadaşıyla birlikte balık avına çıktı. O anları anbean kaydeden grup oltaya takılan dev balığı görünce şaşkına döndü. Bakın nefes kesen anlarda neler yaşandı…
Oltayla avladıkları balıkçıları şoke etti OLTAYLA AVLADIKLARI BALIKÇILARI ŞOKE ETTİ

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