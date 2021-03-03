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Nefes kesen düello! Aç kurdun dağ keçisiyle imtihanı kamerada! Amacına ulaşamayınca...
Son dakika haberi... Artvin Yusufeli'de ise aç bir kurtla karşı karşıya kalan dağ keçisi görüldü. Görüntülerde etrafında dört dönen kurta karşı dağ keçisi oldukça dikkatliydi. İşte o görüntüler...
Son dakika haberi... Artvin Yusufeli'de ise aç bir kurtla karşı karşıya kalan dağ keçisi görüldü. Görüntülerde etrafında dört dönen kurta karşı dağ keçisi oldukça dikkatliydi. İşte o görüntüler...