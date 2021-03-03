03 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Nefes kesen düello! Aç kurdun dağ keçisiyle imtihanı kamerada! Amacına ulaşamayınca...

Nefes kesen düello! Aç kurdun dağ keçisiyle imtihanı kamerada! Amacına ulaşamayınca...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.03.2021 08:31
Güncelleme:03.03.2021 08:53
Son dakika haberi... Artvin Yusufeli'de ise aç bir kurtla karşı karşıya kalan dağ keçisi görüldü. Görüntülerde etrafında dört dönen kurta karşı dağ keçisi oldukça dikkatliydi. İşte o görüntüler...

Son dakika haberi... Artvin Yusufeli'de ise aç bir kurtla karşı karşıya kalan dağ keçisi görüldü. Görüntülerde etrafında dört dönen kurta karşı dağ keçisi oldukça dikkatliydi. İşte o görüntüler...

Aç kurdun dağ keçisiyle imtihanı AÇ KURDUN DAĞ KEÇİSİYLE İMTİHANI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nefes kesen düello! Aç kurt...
Nefes kesen düello! Aç kurt...
Köprüler yeşil renk ile aydınlatıldı! İşte sebebi
Köprüler yeşil renk ile aydınlatıldı! İşte sebebi
Sosyal medyada 'tıkır tıkır çalışıyor' sokakta takır-tukur dökülüyor!
Sosyal medyada 'tıkır tıkır çalışıyor' sokakta takır-tukur dökülüyor!
Su borusu patladı! Moto kurye çukura düştü
Su borusu patladı! Moto kurye çukura düştü
Dalda asılı kalan karga için seferber oldular
Dalda asılı kalan karga için seferber oldular
Korkutan yangın! Dumanlar göğü kapladı
Korkutan yangın! Dumanlar göğü kapladı
İstanbul'da 36 milyon dolarlık operasyon
İstanbul'da 36 milyon dolarlık operasyon
Çok yüksek riskli iller arasında! Şoke eden görüntü
Çok yüksek riskli iller arasında! Şoke eden görüntü
Yeni dönemde düğünler nasıl olacak?
Yeni dönemde düğünler nasıl olacak?
'Acılı çiğ köfte' olayı büyüyor!
'Acılı çiğ köfte' olayı büyüyor!
Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller
Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller
Sokak ortasında kurşun yağmuru! 3 can gitti
Sokak ortasında kurşun yağmuru! 3 can gitti
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ