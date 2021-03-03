Son dakika haberi... Artvin Yusufeli'de ise aç bir kurtla karşı karşıya kalan dağ keçisi görüldü. Görüntülerde etrafında dört dönen kurta karşı dağ keçisi oldukça dikkatliydi. İşte o görüntüler...

Son dakika haberi... Artvin Yusufeli'de ise aç bir kurtla karşı karşıya kalan dağ keçisi görüldü. Görüntülerde etrafında dört dönen kurta karşı dağ keçisi oldukça dikkatliydi. İşte o görüntüler...