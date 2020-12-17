- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Nefes kesen anlar! Ölüme meydan okudular
Avustralya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde nehirlerin debisi yükseldi. Adrenalin tutkunu 2 genç de kanoya bindi hızla akan suda şelaleden atladı. İşte nefes kesen o anlar...
Avustralya'da kanoyla şelaleden atladılar. Ölüme meydan okudular.
Ülkenin New South Wales bölgesinde aşırı yağışlar sonrası sel meydana geldi. Nehirlerin debisi bir anda yükseldi.
Kanolarına atlayan iki adrenalin tutkunu genç sırayla kendilerini şelalenin akıntısına bıraktı. Hızla akan suyun kanoyu adım adım şelaleye yaklaştırdığı anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Metrelerce yükseklikten düşen kanocular, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Adrenalin dolu atlayışı ufak sıyrıklarla atlatan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.