17 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Nefes kesen anlar! Ölüme meydan okudular

Nefes kesen anlar! Ölüme meydan okudular

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2020 08:50
Güncelleme:17.12.2020 09:40
Avustralya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde nehirlerin debisi yükseldi. Adrenalin tutkunu 2 genç de kanoya bindi hızla akan suda şelaleden atladı. İşte nefes kesen o anlar...

Avustralya'da kanoyla şelaleden atladılar. Ölüme meydan okudular.

Ülkenin New South Wales bölgesinde aşırı yağışlar sonrası sel meydana geldi. Nehirlerin debisi bir anda yükseldi.

Kanolarına atlayan iki adrenalin tutkunu genç sırayla kendilerini şelalenin akıntısına bıraktı. Hızla akan suyun kanoyu adım adım şelaleye yaklaştırdığı anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Metrelerce yükseklikten düşen kanocular, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Adrenalin dolu atlayışı ufak sıyrıklarla atlatan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nefes kesen anlar
Nefes kesen anlar
Nehre uçan araçta mahsur kaldılar
Nehre uçan araçta mahsur kaldılar
Hırsızlar sert kayaya çarptı
Hırsızlar sert kayaya çarptı
Piyanist kedi!
Piyanist kedi!
Faciaya ramak kaldı
Faciaya ramak kaldı
Ölüm halayı! Canlarını hiçe saydılar
Ölüm halayı! Canlarını hiçe saydılar
Kapalı okulda ilginç manzara
Kapalı okulda ilginç manzara
Tilki suçüstü yakalandı
Tilki suçüstü yakalandı
Yıllardır arıyor! İşte buldukları
Yıllardır arıyor! İşte buldukları
Kanınız çekilecek! Bakmaya dayanılmaz
Kanınız çekilecek! Bakmaya dayanılmaz
Mikrofonu kapattı konuşturmadı! İşte Mansur Yavaş gerçeği...
Mikrofonu kapattı konuşturmadı! İşte Mansur Yavaş gerçeği...
Koronaya karşı Türkler umut oldu!
Koronaya karşı Türkler umut oldu!
Daha Fazla Video Göster